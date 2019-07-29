Михаил Игнатьев вернулся в Чувашию
Глава региона, предположительно, попал в больницу в Санкт-Петербурге
Вот такое сообщение появилось в соцсетях Михаила ИгнатьеваФото: соцсети
Изменить размер текста:
В официальной группе главы Чувашии в субботу, 27 июля, утром появилось сообщение о том, что Михаил Игнатьев вернулся в Чебоксары. Напомним, что 19 июля появилось сообщение о том, что главу региона госпитализировали в Мариинскую больницу из-за проблем с сердцем.
Пресс-служба руководителя Чувашии опровергла сообщения о его болезни, заявив, что он находится на плановой диспансеризации. Но слухи не прекращались, и тогда в Санкт-Петербург члены правительства Чувашии отправили главу министерства здоравоохранения республики Владимира Викторова.
ИСТОЧНИК KP.RU