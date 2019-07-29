2019-07-29T08:47:40+03:00
Общество

В Татарстане реконструируют федеральную трассу М7 "Волга"

Общая стоимость работ превышает пять миллиардов рублей
Лика ИСАЕВА
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Трассу М7 реконструируют возле деревни ИсаковоТрассу М7 реконструируют возле деревни ИсаковоФото: Из материалов пресс-службы
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На территории республики началась масштабная реконструкция участка федеральной трассы М7 "Волга". Реконструкции подвергнется участок от границы Чувашии до деревни Исаково в Зеленодольском районе Татарстана - км 735+204 – км 753+400.

Согласно документации проекта, предусмотрено уширение земляного полотна, устройство дорожной одежды на вновь устраиваемой проезжей части и полной заменой дорожной одежды на старой. Для сохранности полотна планируется устройство 30 водопропускных труб. Будут построены 14 съездов и четыре отнесенных левых поворотов. Проведут освещение - должный уровень безопасности дорожного движения обеспечат за счет устройства 10 километров линий электроосвещения, 37,5 километров дорожных ограждений, 394 дорожных знаков. Установят 13 автобусных остановок.

- Общая стоимость объекта – 5 млрд 059 млн рублей, - сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». - За 2019 год запланировано выполнить работы на 538 млн руб. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2022 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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