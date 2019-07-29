В Казани "скорая" в ливень сбила пешехода

СЕГОДНЯ 08:35 2019-07-29T08:35:08+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 27 июля в столице Татарстана. На город обрушился проливной дождь и в эту сложную погоду медики спешили на вызов к заболевшему. Пешеход вышел на дорогу неожиданно для водителя спецавтомобиля. Несмотря на небольшую скорость, "скорая" сбила мужчину.

Медики, находившиеся в салоне, сразу осмотрели пострадавшего и оказали ему первую. помощь. Затем вызвали вторую бригаду "скорой помощи" и те увезли мужчину в БСМП Казани. Его состояние оценивается как тяжелое.

Как сообщили сотрудникам Госавтоинспекции очевидцы, мужчина вышел за несколько минут до трагедии из ближайшего бара. Дорогу он начал переходить неподалеку от "зебры".

ИСТОЧНИК KP.RU