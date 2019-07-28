2019-07-28T14:05:23+03:00
Происшествия

Шел по мелководью и утонул: тело не умевшего плавать татарстанца искали в течение трех часов

Спасателям о происшествии по телефону «112» сообщила женщина-очевидец
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
Изменить размер текста:

Накануне днем на единый телефон экстренных служб «112» позвонила женщина и сообщила о том, что в реке Ик около поселка Исергапово Бавлинского района Татарстана на ее глазах утонул мужчина. По ее словам, он сначала шел по мелководью и потом неожиданно пропал.

На место происшествия прибыли пожарные ПСЧ №109, «скорая», полиция и сотрудники ЗПСО №7. При помощи трала они прочесали 800 квадратных метров реки. В течение трех часов тело утонувшего нашли в пяти метрах от берега на глубине трех метров. Как выяснилось после 45-летний житель Бавлов не умел плавать. Он провалился в яму с водой.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чебоксарах судят москвича-«директора», который за несколько минут из автосалона смог обманом вынести полмиллиона рублей
В Йошкар-Оле ищут велосипедиста, который сбил бабушку и скрылся
В Казани реконструирует сражения двух Отечественных войн
Соцсети: в Татарстане на трассе М7 девушка-водитель на иномарке слетела с дороги и перевернулась
В Казани ночной ливень с грозой затопил улицу Дементьева
Митинг на 1 282 человека в Дербышках власти Казани разрешили противникам нового Генплана города 2035
В Йошкар-Оле из-за Дня Военно-морского флота-2019 перекроют дороги
В Чувашии безработного, который зверски зарезал пенсионера, приговорили к 10 годам колонии
До 30 ноября в Мамадыше за 1 миллион рублей построят санный и горнолыжные спуски
В Набережных Челнах разыскивают 71-летнего мужчину
В Татарстане владельцев свиней попросили воздержаться от походов в лес
28 июля в Татарстане ожидается гроза и сильный ветер
Жительница Татарстана перевела интернет-знакомому более одного миллиона рублей на помощь по ипотеке
В Татарстане обнаружен дуб, которому больше двух веков
В Казани иномарка насмерть сбила 27-летнего мужчину, который переходил дорогу по “зебре”
Сына сити-менеджера Чебоксар Олега Ладыкова отправили под стражу из-за аварии с двумя пострадавшими