Шел по мелководью и утонул: тело не умевшего плавать татарстанца искали в течение трех часов
Накануне днем на единый телефон экстренных служб «112» позвонила женщина и сообщила о том, что в реке Ик около поселка Исергапово Бавлинского района Татарстана на ее глазах утонул мужчина. По ее словам, он сначала шел по мелководью и потом неожиданно пропал.
На место происшествия прибыли пожарные ПСЧ №109, «скорая», полиция и сотрудники ЗПСО №7. При помощи трала они прочесали 800 квадратных метров реки. В течение трех часов тело утонувшего нашли в пяти метрах от берега на глубине трех метров. Как выяснилось после 45-летний житель Бавлов не умел плавать. Он провалился в яму с водой.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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