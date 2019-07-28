Соцсети: в Татарстане на трассе М7 девушка-водитель на иномарке слетела с дороги и перевернулась
В соцсетях очевидцы сообщили, что накануне утром в Татарстане на трассе М7 в 93 километрах от Казани девушка-водитель на легковом авто заехала на разделительную полосу и от этого потеряла управление. Ее иномарка на скорости слетела с дороги и несколько раз перевернулась.
По словам все тех же очевидцев, несмотря на то, что в момент ДТП в машине девушки не сработали подушки безопасности, она осталась жива. Правда, понадобилась ли ей при этом госпитализация, не уточняется.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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