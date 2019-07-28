В Чебоксарах судят москвича-«директора», который за несколько минут из автосалона смог обманом вынести полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:35 2019-07-28T17:35:21+03:00

Когда его задержали, то денег при нем так и не нашли. По словам родных мужчины, похищенные деньги он, как герой фильма "Берегись автомобиля" тратил на благотворительность

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Житель Москвы, уроженец одной из стран СНГ пришел в автосалон Чебоксар и убедил кассира, что он является директором этой организации. Таким образом ему удалось всего за несколько минут вынести оттуда полмиллиона рублей. Произошло это в феврале 2014 года.

К этому времени мужчину за мошенничества разыскивали полицейские ряду других регионов России. В итоге его задержали. Но денег при нем так и не нашли. По словам родных мужчины, похищенные деньги он, как герой фильма "Берегись автомобиля" тратил на благотворительность. В Чебоксары на суд его привезли из колонии строгого режима в Нижнем Новгороде, где он отбывает наказание по другому приговору.

- Мужчина обвиняется в хищении денежных средств путем обмана и злоупотребления доверие в крупном размере. Рассмотрение дела в суде Чебоксар продолжается, - сообщили в МВД Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU