СЕГОДНЯ 12:05 2019-07-28T12:05:04+03:00

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Ночной ливень с грозой в Авиастроительном районе Казани затопил улицу Дементьева. Автомобилисты засняли большую воду, аккуратно проезжая по покрытой ею дороги. Судя по сделанным ими видеозаписи, еще чуть-чуть и она бы поднялась до опущенных шлагбаумов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="800" height="600" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/722710" frameborder="0"></iframe> В Казани ночной ливень с грозой затопил улицу Дементьева.соцсети

Также накануне вечером в соцсетях жители ЖК «Царево Village» поделились фото того, как прошел дневной дождь на их парковке. Там во время него вода достигла порогов стоящих машин. По ряду утверждений, некоторые из автомобилей все же оказались подпорчены.

Фото: соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU