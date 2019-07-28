2019-07-28T16:46:05+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле ищут велосипедиста, который сбил бабушку и скрылся

Пенсионерка получила травмы и должна лечится в больнице
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МВД Марий ЭлФото: МВД Марий Эл
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25 июля в Йошкар-Оле около 15.00 возле дома №36 на улице Транспортная неизвестный велосипедист сбил 83-летнюю бабушку и скрылся. Пенсионерка получила травмы и вынуждена теперь лечится в больнице.

Также в тот день произошел еще один наезд на пешехода. Так, в 13.00 на улице Машиностроителей, по предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2194» не уступил дорогу идущей по «зебре» 65-летней пенсионерке. В результате наезда женщина с травмами была госпитализирована с места ДТП.

- Для установления всех обстоятельств этих происшествий просьба откликнуться свидетелей, а также лиц, располагающих какими-либо сведениями (в том числе фотографиями и видеозаписями произошедшего), и обратиться в дежурную часть ОСБ ДПС ГИБДД МВД по Республике Марий Эл по телефону 8(8362) 680970, 8(8362) 680971, или связаться с отделом «дознания» 8(8362) 680911, - сообщает МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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