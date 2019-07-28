Митинг на 1 282 человека в Дербышках власти Казани разрешили противникам нового Генплана города 2035

СЕГОДНЯ 11:07 2019-07-28T11:07:29+03:00

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Жители поселка Дербышки продолжают протестовать против нового Генплана Казани 2035. Они против строительства дороги там, где сейчас стоят их дома.

Очередной митинг намечен на 4 августа около ДК Саид-Галеева с 17.30 до 20.00. Акция была согласована с мэрией города.

При этом чиновники ограничили количество участников митинга до 1 282 человек.

Отметим, что прошлая акция противников нового Генплана Казани 2035 в Дербышках, которая состоялась 9 июля, собрала около 2 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU