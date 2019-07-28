В Йошкар-Оле из-за Дня Военно-морского флота-2019 перекроют дороги
Ограничение снимут в ближайший час
Движение транспорта разрешат уже в 11.00.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В Йошкар-Оле из-за празднования Дня Военно-морского флота-2019 было принято решение перекрыть движение транспорта на некоторых участках.
Так, 28 июля с 10.30 до 11.00 автомобилистам проезд запрещен по бульвару Чавайна - от улицы Комсомольской до улицы Советской, причем в обе стороны.
Кроме того, там же с 6.00 запрещена остановка транспорта. Ограничение так же снимут в 11.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU