2019-07-28T10:08:20+03:00
Происшествия

В Чувашии безработного, который зверски зарезал пенсионера, приговорили к 10 годам колонии

Он убил старика после того, как выпил с ним
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Мужчина схватился за нож во время совместной с жертвой пьянки.Мужчина схватился за нож во время совместной с жертвой пьянки.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Новочебоксарске 47-летнего безработного признали виновным в зверском убийстве пенсионера.

Как было доказано в суде, вечером 24 марта текущего года у себя дома мужчина выпивал с 70-летним знакомым. В какой-то момент между ними вспыхнула пьяная ссора. Хозяин схватил нож и зверски зарезал гостя – бил в тело и голову. От полученных ранений пенсионер скончался на месте преступления.

- Суд назначил мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор суда еще не вступил в законную силу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шел по мелководью и утонул: тело не умевшего плавать татарстанца искали в течение трех часов
Соцсети: в Татарстане на трассе М7 девушка-водитель на иномарке слетела с дороги и перевернулась
В Казани ночной ливень с грозой затопил улицу Дементьева
Митинг на 1 282 человека в Дербышках власти Казани разрешили противникам нового Генплана города 2035
В Йошкар-Оле из-за Дня Военно-морского флота-2019 перекроют дороги
До 30 ноября в Мамадыше за 1 миллион рублей построят санный и горнолыжные спуски
В Набережных Челнах разыскивают 71-летнего мужчину
В Татарстане владельцев свиней попросили воздержаться от походов в лес
28 июля в Татарстане ожидается гроза и сильный ветер
Жительница Татарстана перевела интернет-знакомому более одного миллиона рублей на помощь по ипотеке
В Татарстане обнаружен дуб, которому больше двух веков
В Казани иномарка насмерть сбила 27-летнего мужчину, который переходил дорогу по “зебре”
Сына сити-менеджера Чебоксар Олега Ладыкова отправили под стражу из-за аварии с двумя пострадавшими