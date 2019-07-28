В Чувашии безработного, который зверски зарезал пенсионера, приговорили к 10 годам колонии
В Новочебоксарске 47-летнего безработного признали виновным в зверском убийстве пенсионера.
Как было доказано в суде, вечером 24 марта текущего года у себя дома мужчина выпивал с 70-летним знакомым. В какой-то момент между ними вспыхнула пьяная ссора. Хозяин схватил нож и зверски зарезал гостя – бил в тело и голову. От полученных ранений пенсионер скончался на месте преступления.
- Суд назначил мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор суда еще не вступил в законную силу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
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ИСТОЧНИК KP.RU