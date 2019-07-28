До 30 ноября в Мамадыше за 1 миллион рублей построят санный и горнолыжные спуски
На сайте госзакупок появился тендер от «Стадион-ипподрома» Исполкома Мамадышского района. Ищется подрядчик для строительства в Мамадыше санного и горнолыжного спуска. За земляные работы первоначально предлагают, согласно смете в техническом задании, один миллион рублей.
Победитель торгов после подписания контракта должен будет построить спуски до 30 ноября. При этом если во время их использования в последующем (во время гарантийного срока) обнаружатся дефекты или недочеты, то подрядчик должен будет устранить их за свой счет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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