В Набережных Челнах разыскивают 71-летнего мужчину
Он вышел из своей квартиры в поселке ЗЯБ 26 июля и пропал
ПСО "Василиса"
Изменить размер текста:
В Набережных Челнах начались поиски 71-летнего Владимира Малинина. Мужчина вышел из своей квартиры в поселке ЗЯБ в пятницу, 26 июля, но обратно не вернулся до сих пор.
Владимир ростом около 170-175 сантиметров имеет седые волосы и шрам на лице. На момент пропажи на нем были красная рубашка с белыми руквами и черные брюки.
Всех, кто обладает информацией о возможном местоположении мужчины, просьба сообщить об этом по телефону 8 917 915 86 85.
ИСТОЧНИК KP.RU