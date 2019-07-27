2019-07-27T18:52:16+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах разыскивают 71-летнего мужчину

Он вышел из своей квартиры в поселке ЗЯБ 26 июля и пропал
Алина ГАБДУЛИНА
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ПСО "Василиса"ПСО "Василиса"
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В Набережных Челнах начались поиски 71-летнего Владимира Малинина. Мужчина вышел из своей квартиры в поселке ЗЯБ в пятницу, 26 июля, но обратно не вернулся до сих пор.

Владимир ростом около 170-175 сантиметров имеет седые волосы и шрам на лице. На момент пропажи на нем были красная рубашка с белыми руквами и черные брюки.

Всех, кто обладает информацией о возможном местоположении мужчины, просьба сообщить об этом по телефону 8 917 915 86 85.

ИСТОЧНИК KP.RU

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