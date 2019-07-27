28 июля в Татарстане ожидается гроза и сильный ветер

СЕГОДНЯ 17:00 2019-07-27T17:00:23+03:00

В случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В воскресенье, 28 июля, в Татарстане ночью и днем ожидается гроза и сильный ветер порывами 15-18 м/с. Температура воздуха днем при этом будет колебаться от 18 до 23 градусов. Об этом жителей республики предупреждает Гидрометцентр региона.

- В случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, так же рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев, - напоминает МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU