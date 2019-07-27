В Казани иномарка насмерть сбила 27-летнего мужчину, который переходил дорогу по “зебре”

СЕГОДНЯ 13:58 2019-07-27T13:58:19+03:00

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В пятницу, 26 июля, в Казани автомобиль Skoda Octavia ехал по улице Фучика со стороны Ломжинской, когда совершил наезд на 27-летнего местного жителя. Авария произошла около полуночи.

По предварительным данным пешеход находился на “зебре”, но 61-летний владелец иномарки не уступил ему дорогу. В результате ДТП молодой человек скончался до проезда “скорой”.

- Водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался, - сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU