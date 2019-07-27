В Казани иномарка насмерть сбила 27-летнего мужчину, который переходил дорогу по “зебре”
Смертельный назед произошел посреди ночи на улице Фучика
Пешеход скончался до приезда "скорой"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В пятницу, 26 июля, в Казани автомобиль Skoda Octavia ехал по улице Фучика со стороны Ломжинской, когда совершил наезд на 27-летнего местного жителя. Авария произошла около полуночи.
По предварительным данным пешеход находился на “зебре”, но 61-летний владелец иномарки не уступил ему дорогу. В результате ДТП молодой человек скончался до проезда “скорой”.
- Водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался, - сообщает пресс-служба МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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