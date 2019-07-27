2019-07-27T14:43:10+03:00
Общество

В Татарстане обнаружен дуб, которому больше двух веков

Состояние дерева оценивается как удовлетворительное
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба Минлесхоза ТатарстанаФото: пресс-служба Минлесхоза Татарстана
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На территории лесного фонда в квартале 37 Кутлу-Букашского участкового лесничества обнаружен черешчатый дуб возрастом 230 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства Татарстана.

Возраст дерева был определен сотрудниками лесничества. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Осенью с него можно будет собирать желуди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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