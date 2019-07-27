В Татарстане обнаружен дуб, которому больше двух веков
Состояние дерева оценивается как удовлетворительное
Фото: пресс-служба Минлесхоза Татарстана
Изменить размер текста:
На территории лесного фонда в квартале 37 Кутлу-Букашского участкового лесничества обнаружен черешчатый дуб возрастом 230 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства Татарстана.
Возраст дерева был определен сотрудниками лесничества. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Осенью с него можно будет собирать желуди.
ИСТОЧНИК KP.RU