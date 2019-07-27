2019-07-27T12:48:51+03:00
Происшествия

Сына сити-менеджера Чебоксар Олега Ладыкова отправили под стражу из-за аварии с двумя пострадавшими

Молодой человек подозревается в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжелого вреда здоровью человека, и оставлении места ДТП
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: МВД по ЧувашииФото: МВД по Чувашии
Изменить размер текста:

В Чебоксарах под стражу заключили подозреваемого в совершении ДТП в Моргаушском районе республики. Обвинения предъявлены сыну сити-менеджера города, ранее судимому за нападение на сотрудника полиции, 20-летнему Олегу Ладыкову. Под стражей молодой человек будет до 22 сентября текущего года.

Напомним, авария с участием иномарки Audi Q7 и отечественного внедорожника УАЗ-3909, произошла рано утром 22 июля на федеральной трассе М7 "Москва-Уфа" возле села Калмыково. По предварительным данным, водитель Audi с такой скоростью гнал почти по пустой дороге, что не справился с управлением и врезался в металлический отбойник. После, машину откинуло на внедорожник. Оба искореженных автомобиля вылетели с дороги в кювет.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля «УАЗ» получили травмы, часть из которых относятся к категории причинивших тяжкий вред здоровью, - сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

Водитель иномарки с места аварии сбежал. Однако очевидцы опознали в нем скандально известного Олега Ладыкова. МВД республики уже возбудило уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженном с оставлением место его совершения. Так, за совершение этого преступления Ладыков-младший может быть лишен свободы на срок от 3 до 7 лет.

Читайте также

Прокуратура Чувашии проверит ГИБДД после ДТП с «Ауди», которой мог управлять сын сити-менеджера Чебоксар (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане аграрии собрали порядка 51 тысячи тонны зерна
«Единая Россия» вышла на улицы Татарстана
Жительница Татарстана напоила гостей «незамерзайкой» с вареньем
С 29 по 31 июля на нескольких улицах Нижнекамска отключат горячую воду
В ночь с 27 на 28 июля в Чебоксарах перекроют несколько улиц из-за репетиции Парада техники-2019
В выходные несколько домов Кировского и Московского районов Казани оставят без света
Прокуратура Чувашии проверит ГИБДД после ДТП с «Ауди», которой мог управлять сын сити-менеджера Чебоксар
Водитель автобуса с татарстанскими туристами, который перевернулся в Башкирии, работал без отдыха
Лесничества Чувашии получили 17 новых комплексов для патрулирования лесов за 30 миллионов рублей
Татарстанца за продажу детского порно приговорили к колонии общего режима
Летом 2019 года в Татарстане погибло около 240 миллионов пчел
В Казани прошел предпремьерный показ нового болливудского блокбастера «Робот 2.0»
Сеть гипермаркетов «Лента» объявила свое «Квасное лето»
28 июля мгла от лесных пожаров в Сибири начнет уходить из Татарстана
Татарстанца, который несколько лет насиловал дочь своей сожительницы, приговорен к 16 годам колонии
Пчеловоды Чувашии пожаловали Минсельхозу региона на фермеров
Спасли жизнь за 14 минут: в больнице Набережных Челнов установили новый личный рекорд
В Марий Эл пенсионера будут судить за секс-насилие над малолетними девочками
СМИ: Легкий самолет вынуждено сел посреди села в Ульяновской области
В Казани почти на сутки жителей поселка Аметьево оставят без воды