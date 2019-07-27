Сына сити-менеджера Чебоксар Олега Ладыкова отправили под стражу из-за аварии с двумя пострадавшими

СЕГОДНЯ 12:48 2019-07-27T12:48:51+03:00

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В Чебоксарах под стражу заключили подозреваемого в совершении ДТП в Моргаушском районе республики. Обвинения предъявлены сыну сити-менеджера города, ранее судимому за нападение на сотрудника полиции, 20-летнему Олегу Ладыкову. Под стражей молодой человек будет до 22 сентября текущего года.

Напомним, авария с участием иномарки Audi Q7 и отечественного внедорожника УАЗ-3909, произошла рано утром 22 июля на федеральной трассе М7 "Москва-Уфа" возле села Калмыково. По предварительным данным, водитель Audi с такой скоростью гнал почти по пустой дороге, что не справился с управлением и врезался в металлический отбойник. После, машину откинуло на внедорожник. Оба искореженных автомобиля вылетели с дороги в кювет.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля «УАЗ» получили травмы, часть из которых относятся к категории причинивших тяжкий вред здоровью, - сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

Водитель иномарки с места аварии сбежал. Однако очевидцы опознали в нем скандально известного Олега Ладыкова. МВД республики уже возбудило уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженном с оставлением место его совершения. Так, за совершение этого преступления Ладыков-младший может быть лишен свободы на срок от 3 до 7 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU