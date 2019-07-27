«Единая Россия» вышла на улицы Татарстана

СЕГОДНЯ 10:56 2019-07-27T10:56:59+03:00

Более 1000 волонтеров знакомят татарстанцев с программой и кандидатами «Единой России»

По всей республике проходят пикеты, более 1000 волонтеров знакомят татарстанцев с программой и кандидатами «Единой России»

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В ходе избирательной кампании татарстанская «Единая Россия» ставит перед собой задачу дать возможность жителям познакомиться с Программой партии, с каждым кандидатом.

Пикеты организованы по всей республике, более 1000 волонтеров знакомят татарстанцев с программой и кандидатами «Единой России». Также для прохожих организованы фото-зоны в 3D формате. В Казани таких точек – 16. Сегодня пикеты прошли в Вахитовском, Московском и Ново-Савиновском районах.

Общение с избирателями происходит как за счет традиционных инструментов, так и посредством современных технологий.

Например, с помощью онлайн-сервиса «Мой депутат» каждый житель может оставить наказ или предложение, а после - лично обсудить его с кандидатом татарстанского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Связаться с кандидатом можно через специальный сайт или по горячей линии 8800-201-16-00.

Напомним, выборы в Государственный Совет РТ состоятся 8 сентября. «Единая Россия» выдвинула на выборы в республиканский парламент 96 кандидатов – 55 по партийному списку и 41 по одномандатным округам.

ИСТОЧНИК KP.RU