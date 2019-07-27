2019-07-27T10:27:18+03:00
Происшествия

Жительница Татарстана напоила гостей «незамерзайкой» с вареньем

За убийство по неосторожности она получила три года лишения свободы
Алина ГАБДУЛИНА
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Свою вину женщина признала полностьюСвою вину женщина признала полностьюФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Жительница села Лебяжье Алексеевского района Татарстана получила три гола лишения свободы за убийство трех своих знакомых. Так, в начале апреля 2019 года 48-летняя женщина угостила гостей “незамерзайкой”, которую заботливо смешала с вареньем. Сама она пить такой напиток не стала, но друзей заверила в том, что он безопасен.

От отравления метиловым спиртом на следующий день скончались все трое: 45-летняя женщина, а также 43 и 46-летние мужчины.

Суд признал хозяйку виновной в причинении смерти по неосторожности. Свою вину она признала полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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