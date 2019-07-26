2019-07-26T19:45:01+03:00
Авто

В ночь с 27 на 28 июля в Чебоксарах перекроют несколько улиц из-за репетиции Парада техники-2019

Ограничения на движение транспорта будут действовать с 23.00 до 01.00
Алина ГАБДУЛИНА
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Объезд участков будет осуществляться по улицам Энгельса, Ярославская и Президентскому бульваруОбъезд участков будет осуществляться по улицам Энгельса, Ярославская и Президентскому бульваруФото: Алексей БУЛАТОВ
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Стало известно, что в ночь с 27 по 28 июля в Чебоксарах будет перекрыт ряд улиц и проспектов. По ним с 23.00 до 01.00 пройдет репетиция Парада техники-2019.

В частности, ограничение движения коснется переулка Бабушкина, проспекта Ленина (от сквера Чапаева до улицы Карла Маркса), улицы Дзержинского (от пересечения с Президентским бульваром до пересечения с улицей Энгельса), Карла Маркса, Композиторов Воробьевых, Космонавта Николаева (от пересечения с улицей Петрова до пересечения с улицей Энгельса), Петрова и Гагарина (от пересечения с Президентским бульваром до пересечения с улицей Энгельса).

- На период ограничения движение транспортных средств будет осуществляться в объезд по существующей улично-дорожной сети: по улицам Энгельса, Ярославская, Президентскому бульвару, - сообщает пресс-служба администрации Чебоксар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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