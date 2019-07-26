2019-07-26T19:51:43+03:00
Общество

С 29 по 31 июля на нескольких улицах Нижнекамска отключат горячую воду

Причина этого – капитальный ремонт водопровода на улице Тукая
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Горячей воды не будет и в детсадах №1 и 17, школе №8 и Детской поликлиникеГорячей воды не будет и в детсадах №1 и 17, школе №8 и Детской поликлиникеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Стало известно, что в 8.00 в понедельник, 29 июля, на нескольких улицах Нижнекамска будет отключена подача горячей воды. Возобновиться она лишь в 17.00 31 июля. Причина этого – капитальный ремонт водопровода на улице Тукая.

Так, горячей воды не будет в домах №31, 33, 35 и 39 на улице Тукая, домах №3б, 36б, 36в, 36г и 38 на проспекте Химиков, домах №12, 14, 14а, 16 и 18 на улице Юности. Кроме того, в список попали детсады №1 и №17, школа №8 и Детская поликлиника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ночь с 27 на 28 июля в Чебоксарах перекроют несколько улиц из-за репетиции Парада техники-2019
В выходные несколько домов Кировского и Московского районов Казани оставят без света
Прокуратура Чувашии проверит ГИБДД после ДТП с «Ауди», которой мог управлять сын сити-менеджера Чебоксар
Водитель автобуса с татарстанскими туристами, который перевернулся в Башкирии, работал без отдыха
Лесничества Чувашии получили 17 новых комплексов для патрулирования лесов за 30 миллионов рублей
Татарстанца за продажу детского порно приговорили к колонии общего режима
Летом 2019 года в Татарстане погибло около 240 миллионов пчел
В Казани прошел предпремьерный показ нового болливудского блокбастера «Робот 2.0»
Сеть гипермаркетов «Лента» объявила свое «Квасное лето»
28 июля мгла от лесных пожаров в Сибири начнет уходить из Татарстана
Татарстанца, который несколько лет насиловал дочь своей сожительницы, приговорен к 16 годам колонии
Пчеловоды Чувашии пожаловали Минсельхозу региона на фермеров
Спасли жизнь за 14 минут: в больнице Набережных Челнов установили новый личный рекорд
В Марий Эл пенсионера будут судить за секс-насилие над малолетними девочками
СМИ: Легкий самолет вынуждено сел посреди села в Ульяновской области
В Казани почти на сутки жителей поселка Аметьево оставят без воды