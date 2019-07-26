С 29 по 31 июля на нескольких улицах Нижнекамска отключат горячую воду

СЕГОДНЯ 19:51 2019-07-26T19:51:43+03:00

Горячей воды не будет и в детсадах №1 и 17, школе №8 и Детской поликлинике Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Стало известно, что в 8.00 в понедельник, 29 июля, на нескольких улицах Нижнекамска будет отключена подача горячей воды. Возобновиться она лишь в 17.00 31 июля. Причина этого – капитальный ремонт водопровода на улице Тукая.

Так, горячей воды не будет в домах №31, 33, 35 и 39 на улице Тукая, домах №3б, 36б, 36в, 36г и 38 на проспекте Химиков, домах №12, 14, 14а, 16 и 18 на улице Юности. Кроме того, в список попали детсады №1 и №17, школа №8 и Детская поликлиника.

ИСТОЧНИК KP.RU