2019-07-26T19:13:22+03:00
Общество

В выходные несколько домов Кировского и Московского районов Казани оставят без света

Электричества не будет 27 и 28 июля с 8.00 до 20.00
Алина ГАБДУЛИНА
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Отключения коснутся дома №6 на улице Проточная, дома №18 на улице Волгоградская и домов №32, 32а, 32/20 на проспекте ИбрагимоваОтключения коснутся дома №6 на улице Проточная, дома №18 на улице Волгоградская и домов №32, 32а, 32/20 на проспекте Ибрагимова
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В эти выходные в некоторых домах Кировского и Московского районов Казани отключат электричество. Причина этого - плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

Так, 27 июля с 8.00 до 20.00 света не будет в доме №6 на улице Проточная, в доме №18 на улице Волгоградская и домах №32, 32а, 32/20 на проспекте Ибрагимова. 28 июля отключение коснется лишь ранее указанных домов Московского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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