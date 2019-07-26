Прокуратура Чувашии проверит ГИБДД после ДТП с «Ауди», которой мог управлять сын сити-менеджера Чебоксар

СЕГОДНЯ 18:49 2019-07-26T18:49:23+03:00

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Аварией с участием иномарки Audi Q7 и отечественного внедорожника УАЗ-3909, которая произошла рано утром 22 июля в Моргаушском районе Чувашии, заинтересовалась местная прокуратура. Надзорное ведомство планирует дать оценку действиям сотрудников ГИБДД по установлению и привлечению к ответственности водителя легковушки.

Напомним, ДТП произошло на федеральной трассе М7 "Москва-Уфа" возле села Калмыково. По предварительным данным, водитель Audi с такой скоростью гнал почти по пустой дороге, что не справился с управлением и врезался в металлический отбойник. После, машину откинуло на внедорожник. Оба искореженных автомобиля вылетели с дороги в кювет.

Водитель иномарки с места аварии сбежал. Однако очевидцы опознали в нем сына сити-менеджера Чебоксар, ранее судимого за нападение на полицейского, 20-летнего Олега Ладыкова.

ИСТОЧНИК KP.RU