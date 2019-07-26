2019-07-26T17:51:15+03:00
Происшествия

Татарстанца за продажу детского порно приговорили к колонии общего режима

Под видом покупателей полицейские заплатили ему 500 рублей, а после задержали
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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Житель села Такталачук Актанышского района 23-летний Роберт Арсланов был признан виновным по уголовной статье «изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».

В суде было доказано, что в январе этого года у себя дома Арсланов скачал из интернета на компьютер детское порно. После чего разместил, опять же в интернете, объявление о его продаже.

Покупатели вскоре объявились. В их роли выступили полицейские. После того, как они перечисли Арсланову 500 рублей, тот переслал им ссылки на порно. В итоге парень был задержан.

- Арсланов во все признался и суд приговорил его 1 году и 7 месяцам колонии общего режима, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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