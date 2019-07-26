2019-07-26T18:08:26+03:00
Общество

В Казани прошел предпремьерный показ нового болливудского блокбастера «Робот 2.0»

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В преддверии выхода на широкие экраны нового болливудского блокбастера «Робот 2.0» мультиплатформенный оператор цифровой среды Триколор и телеканал ZEE TV Россия совместно с корпорацией «Русская Фильм Группа» проводят в российских городах предпремьерные показы одной из самых ожидаемых картин этого лета.

Так, 25 июля в числе первых в кинотеатре «Родина» новую картину режиссера Шанкара увидели и жители Казани.Болливудский блокбастер в Казани представили известный российский актер и певец Никитa Джигурдa и звезда сериала «Физрук» Полина Гренц, голосами которых говорят герои «Робота 2.0».

«Робот 2.0» - это продолжение культового индийского фантастического боевика «Робот», вышедшего на экраны в 2010 году. Новый блокбастер повествует о противостоянии человечества и монструозного крылатого злодея, покусившегося на самое святое, что есть у людей - мобильные телефоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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