Лесничества Чувашии получили 17 новых комплексов для патрулирования лесов за 30 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 18:14 2019-07-26T18:15:43+03:00

Автомобили помогут проводить противопожарные работы, а в случае возникновения лесных пожаров – доставлять людей и противопожарное оборудование

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В пятницу, 26 июля, лесничества Чувашии получили 17 новых комплексов для патрулирования лесов на базе УАЗ-390945 «Фермер». Ключи им лично вручил премьер-министр региона Иван Моторин.

Автомобили оснащены установкой высокого давления, высоконапорной мотопомпой, ранцевыми лесными огнетушителями, воздуходувкой, бензопилой, шанцевым инструментом и средствами индивидуальной защиты. Они помогут проводить противопожарные работы, а в случае возникновения лесных пожаров – доставить людей и противопожарное оборудование в кратчайшие сроки к месту возгорания.

Известно, что на покупку 17 автомобилей было потрачено 30,7 миллионов рублей. Комплексы поступили в республику в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

В течение пяти лет по данному проекту Чувашии получит порядка 320 миллионов рублей. Все деньги должны быть потрачены на укрепление материальной базы местных лесничеств, сохранение лесов и сокращение пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU