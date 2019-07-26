Сеть гипермаркетов «Лента» объявила свое «Квасное лето»

СЕГОДНЯ 16:25 2019-07-26T16:25:31+03:00

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Из года в год традиционным летним напитком остается квас. Он прекрасно утоляет жажду, поэтому был так популярен у наших предков. Кроме того, сахара в нем содержится в разы меньше, чем в обычных газированных лимонадах и соках. Готовить его просто - потребуются сахар, дрожжи, ржаная мука или сухари. Поскольку этот напиток - продукт брожения, разбавленную водой смесь нужно поставить на подоконник, где больше всего попадает солнечных лучей, и оставить там на несколько дней до полной готовности.

К сожалению, погоду этого лета очень сложно назвать подходящей для кваса. Настаивать вкусный напиток придется долго, но хороший результат при этом не гарантирован. В этом случае выручают магазины, в которых можно купить квас на любой вкус и кошелек: для окрошки и просто питьевой, фильтрованный и нефильтрованный.

В сети гипермаркетов «Лента» на всей территории Татарстана в период с 26 июля по 11 августа объявлено «Квасное лето», а это значит, что на целую линейку квасов будут действовать скидки до 38%.

Например, квас «Квасенок» объемом 1 литр можно купить со скидкой 31% - за 45,29 рублей. На традиционный квас «Русский дар» объемом 2 литра действует скидка 38% - на время акции представлен по цене 54,89 рубля. На квас от «Булгарпиво» будут действовать скидки от 24 до 30%. Например, обычный хлебный объемом 1,5 литра представлен по цене 39,59 рубля, а тот же квас объемом 0,5 литра можно купить за 17 рублей 19 копеек, 1,5 литра кваса для окрошки обойдется в 39,59 рубля. Зерновой белый нефильтрованный и черный фильтрованный квас объемом 1,5 литра на время акции будут стоить 46,89 рубля. А квас традиционного живого брожения объемом 2 литра, изготовленный специально для сети «Лента», на время акции представлен по цене 49,99 рубля.

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ИСТОЧНИК KP.RU