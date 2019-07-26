28 июля мгла от лесных пожаров в Сибири начнет уходить из Татарстана
По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, дымовая мгла начнет уходить из республики в это воскресенье.
Напомним, «смог» от лесных пожаров в Сибири накрыл Набережные Челны, а также и Нижнекамск. Жители Казани также местами наблюдают приближение той самой мглы, которую принес глубокий высотный циклон над Западной и Средней Сибирью.
28 июля она начнет уходить. Татарстан к этому времени окажется сначала под властью холодного атмосферного фронта, затем тыловой части глубокого циклона. Ожидаемый при этом северо-западный, северный ветер должен очистить воздушный бассейн республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU