2019-07-26T16:21:14+03:00
Общество

28 июля мгла от лесных пожаров в Сибири начнет уходить из Татарстана

Воздушный бассейн республики очистит северо-западный, северный ветер
Олег ЛУГОВОЙ
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Согласно официальным данным, в Иркутской области и Красноярском крае горит около 1,3 миллиона гектаров леса.Согласно официальным данным, в Иркутской области и Красноярском крае горит около 1,3 миллиона гектаров леса.Фото: Ирина АВТУШКО
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По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, дымовая мгла начнет уходить из республики в это воскресенье.

Напомним, «смог» от лесных пожаров в Сибири накрыл Набережные Челны, а также и Нижнекамск. Жители Казани также местами наблюдают приближение той самой мглы, которую принес глубокий высотный циклон над Западной и Средней Сибирью.

28 июля она начнет уходить. Татарстан к этому времени окажется сначала под властью холодного атмосферного фронта, затем тыловой части глубокого циклона. Ожидаемый при этом северо-западный, северный ветер должен очистить воздушный бассейн республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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