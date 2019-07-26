2019-07-26T17:32:05+03:00
Общество

Летом 2019 года в Татарстане погибло около 240 миллионов пчел

Произойти это могло из-за обработки ядохимикатами полей, находящихся рядом с пасеками
Алина ГАБДУЛИНА
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Еще одной причиной гибели насекомых могло стать отсутствие контакта между теми, кто занимается выращиванием сельскохозяйственных культур, и пчеловодамиЕще одной причиной гибели насекомых могло стать отсутствие контакта между теми, кто занимается выращиванием сельскохозяйственных культур, и пчеловодамиФото: Олег УКЛАДОВ
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Летом 2019 года в Татарстане погибло более 3 тысяч пчелосемей. В каждой из них могло быть порядка 80 тысяч особей. Так, можно сделать вывод, что за два месяца республика лишилась около 240 миллионов пчел. К такому выводу пришел профессор кафедры прикладной экологии института экологии и природопользования КФУ Малик Макминов.

По мнению профессора, причиной массовой гибели пчел стала обработка ядохимикатами полей, находящихся рядом с пасеками и отсутствие контакта между теми, кто занимается выращиванием сельскохозяйственных культур, и пчеловодами.

- Во-первых, препарат, которым опрыскивают поля от сорняков или насекомых-вредителей, не всегда бывает сертифицированным, а это значит, что последствия его применения предсказать трудно. Во-вторых, концентрация того или иного препарата может быть слишком высокой. В-третьих, обработка полей должна проводиться рано утром или поздно вечером, когда пчелы не летают. И это правило тоже зачастую не соблюдается, - считает Макминов.

Напомним, в Татарстане пасечники смогут получить до 4 миллионов рублей на восстановление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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