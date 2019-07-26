Татарстанца, который несколько лет насиловал дочь своей сожительницы, приговорен к 16 годам колонии

СЕГОДНЯ 15:49 2019-07-26T15:49:45+03:00

В итоге девочка все рассказала своей матери и приложила к словам доказательство

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37-летнего жителя Агрыза Эльмара Капилова признали виновным в изнасиловании дочери своей сожительницы.

Как было доказано в суде, в июне прошлого года у себя дома пьяный Капилов воспользовался тем, что его пассия ушла в гости к родственнице, и надругался над ее 16-летней дочерью. При этом мужчина попытался все это еще снять на мобильный телефон.

Во время съемок подростку удалось сбежать к матери. Она все ей рассказала и включила аудиозапись разговора с Капиловым, которую она сделала с помощью планшета.

А после и вовсе созналась, что мужчина насиловал ее уже несколько лет. Впервые это произошло, когда ей было всего 10 лет. Она не могла признаться раньше, так как боялась – Капилов постоянно запугивал ребенка расправой и групповым изнасилованием.

- Мужчина свою вину так и не признал. В итоге суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU