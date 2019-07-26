2019-07-26T15:49:45+03:00
Происшествия

Татарстанца, который несколько лет насиловал дочь своей сожительницы, приговорен к 16 годам колонии

В итоге девочка все рассказала своей матери и приложила к словам доказательство
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Мужчина свою вину так и не признал.Мужчина свою вину так и не признал.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

37-летнего жителя Агрыза Эльмара Капилова признали виновным в изнасиловании дочери своей сожительницы.

Как было доказано в суде, в июне прошлого года у себя дома пьяный Капилов воспользовался тем, что его пассия ушла в гости к родственнице, и надругался над ее 16-летней дочерью. При этом мужчина попытался все это еще снять на мобильный телефон.

Во время съемок подростку удалось сбежать к матери. Она все ей рассказала и включила аудиозапись разговора с Капиловым, которую она сделала с помощью планшета.

А после и вовсе созналась, что мужчина насиловал ее уже несколько лет. Впервые это произошло, когда ей было всего 10 лет. Она не могла признаться раньше, так как боялась – Капилов постоянно запугивал ребенка расправой и групповым изнасилованием.

- Мужчина свою вину так и не признал. В итоге суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура Чувашии проверит ГИБДД после ДТП с «Ауди», которой мог управлять сын сити-менеджера Чебоксар
Водитель автобуса с татарстанскими туристами, который перевернулся в Башкирии, работал без отдыха
Лесничества Чувашии получили 17 новых комплексов для патрулирования лесов за 30 миллионов рублей
Татарстанца за продажу детского порно приговорили к колонии общего режима
Летом 2019 года в Татарстане погибло около 240 миллионов пчел
В Казани прошел предпремьерный показ нового болливудского блокбастера «Робот 2.0»
Сеть гипермаркетов «Лента» объявила свое «Квасное лето»
28 июля мгла от лесных пожаров в Сибири начнет уходить из Татарстана
Пчеловоды Чувашии пожаловали Минсельхозу региона на фермеров
Спасли жизнь за 14 минут: в больнице Набережных Челнов установили новый личный рекорд
В Марий Эл пенсионера будут судить за секс-насилие над малолетними девочками
СМИ: Легкий самолет вынуждено сел посреди села в Ульяновской области
В Казани почти на сутки жителей поселка Аметьево оставят без воды