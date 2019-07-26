В Марий Эл пенсионера будут судить за секс-насилие над малолетними девочками

СЕГОДНЯ 14:29 2019-07-26T14:29:50+03:00

Утверждается, что одну он заманил к себе в квартиру, а другую затащил силой

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70-летнего жителя одного из сел Советского района Марий Эл будут судить за секс-насилие над двумя 8-летними девочками.

Как следует из материалов уголовного дела, 8 мая этого года пьяный пенсионер обманом заманил к себе в квартиру ребенка. Там он надругался над девочкой и отпустил. В тот же день мужчина встретил в подъезде другую 8-летнюю девочку. Мужчина силой затащил ее к себе и так же надругался.

Как потом выяснили следователи, над своей первой малолетней жертвой пенсионер извращался также и летом 2017 года.

- Расследование уголовного дела завершено, все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU