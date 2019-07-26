СМИ: Легкий самолет вынуждено сел посреди села в Ульяновской области
На борту находились два человека
Находившиеся на борту люди не пострадали.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В небе над Ульяновской областью 26 июля произошел инцидент. В населенном пункте Астрадамовка Сурского района вынуждено сел легкий самолет Diamond Da40, принадлежащий Ульяновскому летному училищу. Об этом сообщаете РЕН-ТВ. Отмечается, что самолет был учебным.
На борту воздушного судна находилось два человека, они не пострадали. Устанавливаются обстоятельства инцидента.
ИСТОЧНИК KP.RU