СМИ: Легкий самолет вынуждено сел посреди села в Ульяновской области

СЕГОДНЯ 13:51 2019-07-26T13:51:52+03:00

Находившиеся на борту люди не пострадали. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На борту находились два человека

Изменить размер текста: A A

В небе над Ульяновской областью 26 июля произошел инцидент. В населенном пункте Астрадамовка Сурского района вынуждено сел легкий самолет Diamond Da40, принадлежащий Ульяновскому летному училищу. Об этом сообщаете РЕН-ТВ. Отмечается, что самолет был учебным.

На борту воздушного судна находилось два человека, они не пострадали. Устанавливаются обстоятельства инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU