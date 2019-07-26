В Казани почти на сутки жителей поселка Аметьево оставят без воды

СЕГОДНЯ 13:49 2019-07-26T13:49:15+03:00

Отключение связано с работами на коммунальных сетях

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Перед грядущим понедельником жителям казанского поселка Аметьево лучше хорошенько запастись водой. Им придется провести без нее почти сутки - с 9.00 29 июля до 6.00 30 июля.

Это связано с работами на сетях водопровода, сообщает МУП «Водоканал».

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам.

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ИСТОЧНИК KP.RU