Несмотря на жару, Роспотребнадзор Татарстана не рекомендует купаться на трех казанских пляжах

СЕГОДНЯ 12:59 2019-07-26T12:59:48+03:00

На них нельзя купаться из-за несоответствия воды гигиеническим требованиям.

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В эти дни воздух должен прогреться до летних +30. Татарстанцы уже массово собираются выйти на пляж после долгого перерыва, который устроила погода.

Тем не менее в некоторых, хоть и специально оборудованных, местах все же не стоит купаться.

Так, специалисты Роспотребнадзора Татарстана взяли пробы воды и выяснили, что не стоит спасаться таким образом от жары на трех казанских пляжах: «Нижнее Заречье», «Большое Лебяжье» и «Глубокое».

И если на двух последних купаться нельзя из-за несоответствия воды гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям, то на первом еще и по микробиологическим показателям.

- Организациям, эксплуатирующим указанные пляжи, направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания, - сообщает Роспотребнадзор Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU