2019-07-26T12:30:10+03:00
Общество

День «Единой России» прошел в Азнакаевском районе

В рамках проекта район посетил Секретарь Татарстанского отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин
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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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- С такими встречами мы проехали уже много районов. Мы доносим до людей свою информацию, с их стороны видим ответную реакцию в виде вопросов и предложений, - рассказал Фарид Мухаметшин о реализации регионального проекта «Дни «Единой России».

В этом году это уже восьмой по счету День «Единой России». В этот день в Азнакаевском районе работали 10 площадок: прием населения врачами республиканских медучреждений в рамках проекта «Здоровое будущее», презентация лучших практик по организации оздоровительной кампании в рамках проекта «Новая школа», полуфинал молодежного ток-шоу «ПолитБои», чествование «Золотых юбиляров супружеской жизни в рамках проекта «Крепкая семья», обсуждение вопросов в сфере ЖКХ в рамках проекта «Новая школа», «Марафон здоровья» в рамках реализации национального проекта «Демография», федеральных партийных проектов «Спорт – норма жизни», «Единая страна – доступная среда», а также республиканского партийного проекта «Спорт без границ» и др. Gовестка дня выстраивалась на основе вопросов и проблем местных жителей, с которыми они обращаются к партийцам.

В рамках Дня «Единой России» Фарид Мухаметшин посетил Сабантуй для людей с ограниченными возможностями здоровья на стадионе «Юбилейный», осмотрел открытый бассейн после реконструкции, здание поликлиники ГБУЗ «Азнакаевская ЦРБ» и «Азнакаевский политехнический техникум» после капитального ремонта.

Фото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

Он также встретился с жителями одного из домов города.

- Главное, люди поддерживают те добрые инициативы, предложенные республикой, партией «Единая Россия», которая поддержала реализацию национальных проектов. То, что есть открытый диалог, люди чувствуют на себе, - считает Мухаметшин.

Фото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

Он подчеркнул, что инициированные Президентом России Владимиром Путиным проекты должны реализовываться с участием жителей.

Подводя итоги Дня «Единой России», он отметил, что есть отдельные проблемы, характерные для Татарстана как для нефтяного региона. Например, вопросы, связанные с оптимизацией расходов компании Татнефть в нескольких подразделениях, они поднимаются населением почти на каждой встрече. Есть и локальные проблемы, связанные с маршрутами автобусов, местами в общежитиях, но они, по словам секретаря регионального отделения, решаются на месте, меры принимаются моментально совместно с администрацией городов и районов.

- Проект «День «Единой России» реализуется в республике уже несколько лет, и мы видим, что люди с удовольствием идут на контакт. Мы не только обсуждаем планы, именно вместе мы находим согласованные решения, - подытожил Фарид Мухаметшин.

Фото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

СПРАВКА

Региональный партийный проект «Дни «Единой России» реализуется в Татарстане с 2004 года. В этот день депутаты Госсовета РТ – члены фракции «Единая Россия», руководители Регионального отделения партии работают в одном из районов республики. Программа Дня «Единой России» в каждом районе формируется с учетом анализа предложений и проблем, с которыми жители обращаются к депутатам и в общественные приемные партии. Цели проекта – открытый разговор с жителями, обсуждение нерешённых проблем и вопросов для дальнейшей работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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