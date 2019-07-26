2019-07-26T12:09:37+03:00
Туризм

Компания Finnair прекращает полеты по направлению Казань-Хельсинки из-за низкой популярности рейса

Последний самолет по данному маршруту отправится 15 сентября
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

Компания Finnair решила окончательно прекратить полеты по маршруту Казань-Хельсинки. Причина тому низкий спрос на данный рейс у пассажиров и это, несмотря на то, что финский перевозчик пытался постоянно стимулировать их. Сообщает «Коммерсант».

В итоге последний самолет финской компании по направлению Казань-Хельсинки отправится 15 сентября этого года.

Напомним, этот рейс осуществляется три раза в неделю – понедельник, четверг и суббота. Перелет в один конец, например, в августе стоит около 200 евро.

Также сообщается, что Finnair осенью исключит из своей маршрутной сети Самару и Екатеринбург.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Туризм: Авиаперелеты»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасли жизнь за 14 минут: в больнице Набережных Челнов установили новый личный рекорд
В Марий Эл пенсионера будут судить за секс-насилие над малолетними девочками
СМИ: Легкий самолет вынуждено сел посреди села в Ульяновской области
В Казани почти на сутки жителей поселка Аметьево оставят без воды
В Марий Эл иномарка вылетела с трассы на такой скорости, что снесла верхушки деревьев
Несмотря на жару, Роспотребнадзор Татарстана не рекомендует купаться на трех казанских пляжах
День «Единой России» прошел в Азнакаевском районе
В Марий Эл в овраге с водой утонул 8-летний ребенок
Причиной мглы в Набережных Челнах стали пожары в Сибири
В Ульяновской области во время пожара погибли 1.5-годовалый мальчик и его 3-летняя сестра
Группа контроля нацпроектов потребовала не допустить задержки строительства детских садов
Госавтоинспекторы Казани разыскали водителя, посадившего ребенка за руль каршеринговой иномарки
В Татарстане нашли пропавшего пенсионера, который не разговаривает
В Чебоксарах приставы опечатали заправку, закрывающую обзор водителям
В Казани пройдет Первая специализированная выставка продуктов питания
Автобусный билет из Казани в Тюлячи подешевел до 100 рублей
Начали уже строит метро, а проект отклонили: Исполком Казани сослался на общественные обсуждения и отправил все на доработку
В Йошкар-Оле мужчины кинули в мусорную урну петарду - едва не пострадали люди
В честь 550-летия Чебоксар по субботам в городе будут проводиться бесплатные экскурсии
В эту пятницу днем свет отключат в трех районах Казани
В Казани будут судить сотрудников реабилитационного центра, обвиняемых в истязании подростка и доведении его до суицида
Семья из Чувашии с тремя детьми попала в страшное ДТП по дороге с моря: 1 человек погиб, 8 пострадало
Скорректировано расписание самолетов из Йошкар-Олы в Москву