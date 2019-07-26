Компания Finnair прекращает полеты по направлению Казань-Хельсинки из-за низкой популярности рейса
Компания Finnair решила окончательно прекратить полеты по маршруту Казань-Хельсинки. Причина тому низкий спрос на данный рейс у пассажиров и это, несмотря на то, что финский перевозчик пытался постоянно стимулировать их. Сообщает «Коммерсант».
В итоге последний самолет финской компании по направлению Казань-Хельсинки отправится 15 сентября этого года.
Напомним, этот рейс осуществляется три раза в неделю – понедельник, четверг и суббота. Перелет в один конец, например, в августе стоит около 200 евро.
Также сообщается, что Finnair осенью исключит из своей маршрутной сети Самару и Екатеринбург.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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