В Марий Эл иномарка вылетела с трассы на такой скорости, что снесла верхушки деревьев

СЕГОДНЯ 13:04 2019-07-26T13:04:04+03:00

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

Водитель был госпитализирован в состоянии средней тяжести

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Дорожно-транспортное происшествие с одним пострадавшим произошло 25 июля в 18.40 на девятом километре автодороги «Параньга-Уньжинский» Параньгинского района Марий Эл.

По предварительным данным, 35-летний водитель Mitsubishi Lancer, двигаясь в зоне ремонта дороги и совершая там обгон, вылетел на встречку.

Вот только он не в безопасности своего маневра. Мужчина не справился с управлением и вылетел на скорости в кювет. Причем на такой, что его иномарка снесла кроны деревьев и упав опрокинулась.

- Водитель получил травмы и в состоянии средней тяжести доставлен в больницу, сообщили в ГИБДД Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU