В Марий Эл иномарка вылетела с трассы на такой скорости, что снесла верхушки деревьев
Дорожно-транспортное происшествие с одним пострадавшим произошло 25 июля в 18.40 на девятом километре автодороги «Параньга-Уньжинский» Параньгинского района Марий Эл.
По предварительным данным, 35-летний водитель Mitsubishi Lancer, двигаясь в зоне ремонта дороги и совершая там обгон, вылетел на встречку.
Вот только он не в безопасности своего маневра. Мужчина не справился с управлением и вылетел на скорости в кювет. Причем на такой, что его иномарка снесла кроны деревьев и упав опрокинулась.
- Водитель получил травмы и в состоянии средней тяжести доставлен в больницу, сообщили в ГИБДД Марий Эл.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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