Группа контроля нацпроектов потребовала не допустить задержки строительства детских садов

СЕГОДНЯ 10:56 2019-07-26T10:56:30+03:00

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1 сентября в Татарстане должны открыться сразу 29 новых детсадов и в каждом должна быть ясельная группа. Однако один из объектов - на улице Камая в Казани - превратился в долгострой: медленно согласовывали документы на землю и сейчас детсад готов только на 18 процентов. К началу учебного года сдать этот объект очень сложно. За это руководитель рабочей группы по контролю реализации нацпроектов в Татарстане, заместитель председателя Госсовета Татарстана, член фракции «Единая Россия» Татьяна Ларионова серьезно отчитала ответственных.

Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ильшат Гимаев очень подробно остановился на каждом из детсадов, которые должны начать работу с 1 сентября. Пять уже в строю, один (тот самый на улице Камая) достроить, скорее всего, не успеют. Строительство остальных 23-х идет в графике.

Лучше всего дела обстоят в Набережных Челнах. В Альметьевске уровень готовности двух детсадов составляет 61 и 67 процентов, соответственно. Придется ускорять темпы, чтобы успеть в срок.

- Такие цифры огорчают, - обратилась Татьяна Ларионова к представителю района. - Это не украшает Альметьевск, тем более, с вашим отношением к детям. Вам надо бывать на стройке ежедневно: утром, днем и вечером. Сейчас сухая погода и можно увеличить рабочий день.

Была и ещё одна проблема, которая бросилась проверяющим в глаза – при выборе названия дошкольных учреждений очень мало креатива и фантазии.

- Если посмотреть на названия, которые вы выбрали, то о творчестве говорить не приходится. Для начала - пять детсадов до сих пор не выбрали себе названия. Я прошу привлечь родителей и вместе выбрать перспективное. Из 29-ти - три, открываясь одновременно, выбрали название «Сандугач»! Как детский сад в Казани с татарским языком воспитания и обучения называется «Чемпион»? Я бы еще поняла «Батыр», но «Чемпион». Кайбицы прошу проанализировать, сколько «Белочек» в России? Наверняка ни одна и не две.

На совещании присутствовали заведующие будущих детских садов. После обсуждения строительства учреждений для них провели экскурсию по полилингвальному детскому саду «Бала-Сити» в Приволжском районе Казани. Там рассказали о том, как можно создавать языковую среду в раннем дошкольном возрасте, поделились опытом и рекомендациями в этой области: с какого возраста начинать преподавать иностранные языки, как это делать. Руководитель сети полилингвальных детских центров и школы «Бала-Сити» Альбина Насырова считает, что обучение языкам лучше начинать до четырех лет. По ее мнению, не бывает бесполезных языков, их изучение в любом случае обогащает ребенка. Это нужно объяснять родителям малышей, которые пойдут в новые полилингвальные детсады Татарстана. Таким, например, планируется создать дошкольное учреждение в Приволжском районе Казани по ул. Профессора Камая.

- Новые садики, которые созданы в рамках нацпроекта, - они прекрасные: широкие коридоры, большие групповые пространства. Все остальное - за коллективом. То, что мы сегодня показываем, легко сделать своими руками. Так будет даже лучше, потому что ребенок не оценивает, насколько дорогая игрушка у него в руках. Важно развивать творческое мышление, использовать подручные средства. Главное, чтобы все это было со вкусом и на благо детей, — сказала Альбина Насырова.

Фото: Из материалов пресс-службы

ИСТОЧНИК KP.RU