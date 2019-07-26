2019-07-26T10:34:08+03:00
Общество

В Татарстане нашли пропавшего пенсионера, который не разговаривает

Мужчину искали 3 дня в Зеленодольском районе республики
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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Вечером в четверг, 25 июля, в Зеленодольском районе Татарстана закончились поиски 68-летнего Ниеза Маллаева. Мужчину, который не разговаривает и нуждается в медицинской помощи, нашли.

Ниез ушел из дома в поселке Большие Ширданы 22 июля и пропал. На протяжении трех дней волонтера поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" день и ночь прочесывали как Зеленодольск, так и ближайший лес. Сейчас мужчина находится с родными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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