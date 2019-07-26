В Ульяновской области во время пожара погибли 1.5-годовалый мальчик и его 3-летняя сестра
25 июля в рабочем поселке Карсун вовремя пожара в квартире от отравления угарным газом погибли 1,5-годовалый мальчик и его 3-летняя сестра.
По предварительным данным, причиной трагедии стала задымившаяся электропроводка. Брат с сестрой в тот момент спали, а их мать ушла присмотреть за детьми соседки. По факту гибели первых проводится доследственная проверка.
- Устанавливаются свидетели и очевидцы, проверяются условия жизни детей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщил старший помощник руководителя СУ СКР Ульяновской области Евгений Словцов.
Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин в свою очередь отметил, что семья с которой произошла трагедия состояла на учете как неблагополучная.
ИСТОЧНИК KP.RU