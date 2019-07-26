В Ульяновской области во время пожара погибли 1.5-годовалый мальчик и его 3-летняя сестра

СЕГОДНЯ 11:22 2019-07-26T11:22:11+03:00

Огонь вспыхнул, когда взрослых не было дома Фото: Из материалов пресс-службы

Мать оставила их одних, чтобы присмотреть за чужими детьми

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25 июля в рабочем поселке Карсун вовремя пожара в квартире от отравления угарным газом погибли 1,5-годовалый мальчик и его 3-летняя сестра.

По предварительным данным, причиной трагедии стала задымившаяся электропроводка. Брат с сестрой в тот момент спали, а их мать ушла присмотреть за детьми соседки. По факту гибели первых проводится доследственная проверка.

- Устанавливаются свидетели и очевидцы, проверяются условия жизни детей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщил старший помощник руководителя СУ СКР Ульяновской области Евгений Словцов.

Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин в свою очередь отметил, что семья с которой произошла трагедия состояла на учете как неблагополучная.

ИСТОЧНИК KP.RU