В Казани пройдет Первая специализированная выставка продуктов питания

СЕГОДНЯ 08:53 2019-07-26T09:19:13+03:00

"Ярмарка натуральных продуктов" состоится с 14 по 18 августа на территории ВЦ "Казанская ярмарка"

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В столице Татарстана пройдет Первая специализированная выставка продуктов питания «Ярмарка натуральных продуктов». Мероприятие состоится с 14 по 18 августа в Выставочном центре «Казанская ярмарка».

Здесь жители и гости столицы Татарстана смогут посетить такие тематические разделы, как фермерские продукты, экопродукты, мясо и птица, деликатесы из рыбы и мяса, полуфабрикаты, молочная продукция, сыры, десерты, кондитерские изделия, сушеные грибы и ягоды, мед и продукты пчеловодства, орехи и сухофрукты, правильное питание, доставка продуктов питания.

Свою продукцию представят фермерские хозяйства, мясокомбинаты, сыроварни, молокозаводы, булочно-кондитерские комбинаты, предприятия рыбной промышленности, производители соков, вод, чая, кофе. Это и местные специалисты, и жители других регионов России и ближнего зарубежья.

ИСТОЧНИК KP.RU