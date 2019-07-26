2019-07-26T09:19:13+03:00
Экономика

В Казани пройдет Первая специализированная выставка продуктов питания

"Ярмарка натуральных продуктов" состоится с 14 по 18 августа на территории ВЦ "Казанская ярмарка"
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Ярмарка сельхозпродуктов пройдет в КазаниЯрмарка сельхозпродуктов пройдет в КазаниФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

В столице Татарстана пройдет Первая специализированная выставка продуктов питания «Ярмарка натуральных продуктов». Мероприятие состоится с 14 по 18 августа в Выставочном центре «Казанская ярмарка».

Здесь жители и гости столицы Татарстана смогут посетить такие тематические разделы, как фермерские продукты, экопродукты, мясо и птица, деликатесы из рыбы и мяса, полуфабрикаты, молочная продукция, сыры, десерты, кондитерские изделия, сушеные грибы и ягоды, мед и продукты пчеловодства, орехи и сухофрукты, правильное питание, доставка продуктов питания.

Свою продукцию представят фермерские хозяйства, мясокомбинаты, сыроварни, молокозаводы, булочно-кондитерские комбинаты, предприятия рыбной промышленности, производители соков, вод, чая, кофе. Это и местные специалисты, и жители других регионов России и ближнего зарубежья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Добрые новости Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ульяновской области во время пожара погибли 1.5-годовалый мальчик и его 3-летняя сестра
Группа контроля нацпроектов потребовала не допустить задержки строительства детских садов
Госавтоинспекторы Казани разыскали водителя, посадившего ребенка за руль каршеринговой иномарки
В Татарстане нашли пропавшего пенсионера, который не разговаривает
В Чебоксарах приставы опечатали заправку, закрывающую обзор водителям
Автобусный билет из Казани в Тюлячи подешевел до 100 рублей
Начали уже строит метро, а проект отклонили: Исполком Казани сослался на общественные обсуждения и отправил все на доработку
В Йошкар-Оле мужчины кинули в мусорную урну петарду - едва не пострадали люди
В честь 550-летия Чебоксар по субботам в городе будут проводиться бесплатные экскурсии
В эту пятницу днем свет отключат в трех районах Казани
В Казани будут судить сотрудников реабилитационного центра, обвиняемых в истязании подростка и доведении его до суицида
Семья из Чувашии с тремя детьми попала в страшное ДТП по дороге с моря: 1 человек погиб, 8 пострадало
Скорректировано расписание самолетов из Йошкар-Олы в Москву