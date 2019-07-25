Автобусный билет из Казани в Тюлячи подешевел до 100 рублей

СЕГОДНЯ 19:38 2019-07-25T19:38:25+03:00

Рейсы с автовокзала «Восточный» по данному направлению осуществляются ежедневно

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Казанский автовокзал «Восточный» объявляет акцию и скинул стоимость билета на направление Казань-Тюлячи всего до 100 рублей.

Так, автобусы будут ждать пассажиров ежедневно по адресу: улица Аграрная, д 8.

Отправление в 04:00, 07:00, 09:00, 13:00, 16:00 и 18:00.

С автостанции в Тюлячах (улица Нагорная, д 1а) автобус отъезжает в 06:00, 09:00, 11:00, 15:00, 18:00 и 20:00.

Время в пути составляет 1 час 10 минут. Сообщает Минтранс Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU