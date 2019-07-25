Начали уже строит метро, а проект отклонили: Исполком Казани сослался на общественные обсуждения и отправил все на доработку
Исполком Казани со ссылкой на общественные обсуждения отклонил проект планировки и межевания первого участка второй линии метро в существующем сейчас варианте.
- Отклонить проект планировки и межевания территории объекта «Первый участок Второй линии метрополитена г. Казани от станции метро «Улица Ю.Фучика» до станции метро «Улица Академика Сахарова» и направить его на доработку с учетом протокола и заключения по результатам общественных обсуждений, - написано в соответствующем распоряжении Исполкома города.
Напомним, на этой неделе несмотря на неутвержденный Генплан Казани 2035 в столице Татарстана приступили к строительству сразу четырех новых станций метро.
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ИСТОЧНИК KP.RU