Начали уже строит метро, а проект отклонили: Исполком Казани сослался на общественные обсуждения и отправил все на доработку

СЕГОДНЯ 19:08 2019-07-25T19:08:00+03:00

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Исполком Казани со ссылкой на общественные обсуждения отклонил проект планировки и межевания первого участка второй линии метро в существующем сейчас варианте.

- Отклонить проект планировки и межевания территории объекта «Первый участок Второй линии метрополитена г. Казани от станции метро «Улица Ю.Фучика» до станции метро «Улица Академика Сахарова» и направить его на доработку с учетом протокола и заключения по результатам общественных обсуждений, - написано в соответствующем распоряжении Исполкома города.

Напомним, на этой неделе несмотря на неутвержденный Генплан Казани 2035 в столице Татарстана приступили к строительству сразу четырех новых станций метро.

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ИСТОЧНИК KP.RU