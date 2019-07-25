В эту пятницу днем свет отключат в трех районах Казани

СЕГОДНЯ 17:30 2019-07-25T17:30:24+03:00

Это связано с плановым ремонтом и техобслуживанием на сетях

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Так, 26 июля с 8.00 до 20.00 обесточат дома в Кировском районе по адресам: ул.Иртышская, 2, 2/1, 3/1, 4, 5/1, 6/1, 7, 8, 9, 9/1, 10/1,11, 12, 13/1, 14, 16, 18, ул.Канашская, 3/1, 5/1, 7, 15, 15/1, 15/3, 17, 17/1, ул.Кольцова, 69, 70, 71, 74, 75а, 76, 77, 79, 81/2, 81/3, 82, 84, 85, 85а, 86, 87, 87а, 88, 89, 90, 91, 98, ул.Коммунаров, 26, 30, 34, 36/81, 41, 42/1, 42/2, ул.Малая Крыловка, 3/2, 4, 5, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 12/83, 13/85, 14, 15, 18, 20, 22, 24, 26/28, 28/1, 28/2, 30, 34, 36, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, ул.Проточная, 6, ул.Соловецких Юнг, 7, ул.Труда, 8, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а.

На это же время свет отключат в Московском районе: ул.Декабристов, 100, 102, 104, 106, 106а, 106б, 108, пр.Ибрагимова, 22, пр.Ямашева, 4, 6.

А с 8.00 до 17.00 его не будет в Приволжском районе по адресам: ул.Завойского, 2, ул.Р.Зорге, 86, ул.Кул Гали, 1, 2, 3, 5а, 11/52а, 11/52б, ул.Ю.Фучика, 52, 54, 56, 87.

В это же время хотят отключить электричество и в частном секторе по улицам Бригадная, Оренбургский проезд, Оренбургский тракт, Победы, в СНТ «Дружба» и «Дорожник», а также в частном секторе поселка Алтан по улицам Аланлык, Заветная, Каенсар, Уртак.

ИСТОЧНИК KP.RU