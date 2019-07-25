2019-07-25T16:54:38+03:00
Происшествия

Семья из Чувашии с тремя детьми попала в страшное ДТП по дороге с моря: 1 человек погиб, 8 пострадало

Все выжившие были доставлены в больницы
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: Из материалов пресс-службы
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Смертельная авария произошла 25 июля в 4.20 часов в Верхнемамонском районе Воронежской области на 694 километре федеральной трассы М-4 «Дон».

По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», двигаясь со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону, превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на встречку. Там его иномарка врезалась во встречный автомобиль «Фольксваген Кадди».

- В результате ДТП на месте скончался пассажир «Тойоты», - сообщили в пресс-службе МВД Воронежской области. - Всего в больницы были доставлены восемь человек: двое из «Тойоты Камри» и шестеро из «Фольксвагена Кадди».

В последнем автомобиле ехала семья из Чувашии. За рулем находилась 49-летняя женщина, в салоне ее 69-летняя мать, 20-летняя родственница и трое сыновей в возрасте 8-ми, 11-ти и16-ти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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