СЕГОДНЯ 15:41 2019-07-25T15:41:23+03:00

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Председатель Региональной общественной организации РТ «Под крылом семьи» Изольда Жуйкова выступила с инициативой и обращением к общественным организациям, молодежи, жителям Республики Татарстан поддержать Акцию «Наш двор – территория добрососедства».

Идея Акции - предложить жителям Республики творчески подключиться к обсуждению вопросов по благоустройству и обновлению дворов на территории Республики Татарстан. Мероприятия Акции позволят не только сформировать предложения по обустройству дворовых площадок, но и обратить внимание жителей на необходимость бережного отношения к дворовой территории, создания атмосферы доброжелательности, взаимопонимания и взаимоуважения между соседями.

В рамках Акции предлагается провести для жителей Татарстана творческие, спортивные и интерактивные мероприятия. Ключевым из них станет Конкурс творческих работ в трех номинациях:

- «Рисунок» на тему «Наш двор: Двор моей мечты», в котором автору предлагается творчески изобразить двор, в котором он хотел бы жить. В работах необходимо отразить элементы современного дворового пространства и описать, чтобы хотелось видеть у себя во дворе;

- «Фотография» на тему «Наш двор – территория добрососедства». Через фотографию автору предлагается отразить облик дворового пространства, душевность добрососедских отношений, дворовые мероприятия, а также описать, что возможно улучшить во дворе. В данной номинации будут приниматься фотографии дворов, которые могли бы являться примерами и образцами для подражания, фотографии – истории о ваших соседей, интересных и уважаемых людях.

- «Видеоролик» - социальный видеоролик на темы: «Наш двор: Чистый двор – уютный город», «Наш двор: Добрый двор – гостеприимный город», «Наш двор: Спортивный двор – здоровый город», «Наш двор – территория добрососедства», «Наш двор: здесь живет известный человека». Участникам предлагается создать видеозарисовку, отражающую идеи добрососедства, чистоты дворов – «чисто там, где не мусорят», популяризацию общечеловеческих ценностей, способствующую формированию общественного мнения по вопросам обустройства дворов.

Конкурс будет проводиться с 1августа по 1сентября 2019 года. Творческие работы необходимо направлять на электронную почту Акции: nachdvor.rt@yandex.ru

Напомним, что 22 июля 2019 года состоялось заседание Консультативного совета общественных объединений при Региональном Политическом совете Всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в котором приняли участие более 30 лидеров общественных некоммерческих объединений. На мероприятии были рассмотрены вопросы активного участия жителей РТ в разработке, реализации, контроле национальных и республиканских проектов. Лидеры общественных организаций дали высокую оценку инициативе партии по формированию программы «Наш двор», поддержанной Президентом РТ. В настоящее время проводится сбор предложений в программу от жителей республики. Всего планируется обустроить более чем девяти тысячи дворов.

ИСТОЧНИК KP.RU