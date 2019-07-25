2019-07-25T17:14:05+03:00
Происшествия

В Казани будут судить сотрудников реабилитационного центра, обвиняемых в истязании подростка и доведении его до суицида

Елизавета Платонова и Дмитрий Чернышев свою вину так и не признали
Лика ИСАЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Расследование уголовного дела 28-летней Елизаветы Платоновой и 36-летнего Дмитрия Чернышева завершено и передано в суд. В зависимости от роли каждого из них они обвиняются в доведении до самоубийства, истязании а также в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Как установило следствие, в июне 2017 года в столице Татарстана было образовано ООО «Символ Жизни». Там оказывали услуги по социально-психологической помощи подросткам. Руководила организацией Платонова, а Чернышев работал воспитателем.

Один из воспитанников - 14-летний подросток, в августе 2017 года отказался подчиняться правилам организации. Платонова и Чернышев на почве личных неприязненных отношений систематически истязали и унижали его.

Например, мальчика неоднократно заставляли сидеть в углу не менее 12 часов подряд, лишив его возможности общения, не кормили и не пускали в туалет, не менее 10 раз помещали в бассейн с холодной водой и держали там протяжении часа. Подростка использовали в качестве ночного уборщика помещений не менее шести часов без перерыва.

Не выдержав выдержав издевательств, подросток с 28 по 30 сентября 2017 года попытался покончить с собой.

- При этом, злоумышленники не сообщили об этом в правоохранительные органы и медикам, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Вину свою они не признали, на время следствия отправлены под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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