Чувашия купит четыре реанимобиля почти за 30 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:56 2019-07-25T15:56:47+03:00

каждый автомобиль обойдется региону в 7,5 миллиона рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

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Министерство здравоохранения Чувашии решило приобрести 4 реанимобиля. Из бюджета республики на это уже выделено 29,9 миллиона рублей. Соответствующий тендер ведомство разместило на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, каждый автомобиль обойдется региону в 7,5 миллиона рублей. Техника предназначена для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами реанимационной или специализированной бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе.

Победитель тендера будет выявлен посредством аукциона 7 августа. После, в течение 90 дней, он должен будет поставить реанимобили Минздраву Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU