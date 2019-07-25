Мэрия Казани: достраивать второй ЖК «МЧС» могут начать в августе 2019 года

СЕГОДНЯ 12:57 2019-07-25T12:57:25+03:00

Утверждается, для того, чтобы приступить к работам, осталось получить подпись президента Татарстана

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Обманутые дольщики второго дома казанского ЖК «МЧС», которых власти заверили о решении их вопроса, долгое время оставались в неведении. Вроде чиновники согласились передать подрядчику землю, в счет которой он достроит дом, а по факту все превратилось в бюрократическую волокиту – документы о передаче участка по различным причинам не были подписаны.

Отчаявшиеся люди в итоге решили поселиться в палатках около стройки своего дома.

Накануне этот городок посетил зам руководителя Исполкома Казани Искандер Гиниятуллин. Он, наконец, сообщил обманутым дольщикам, что управлением капитального строительства и реконструкции города и подрядчик все же подписали нужные документы, и стройку могут начать уже с 1 августа. Вот только осталось получить подпись президента Татарстана Рустама Минниханова.

Напомним, глава республики сейчас находится в очередном отпуске и будет на рабочем месте лишь 3 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU