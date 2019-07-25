Мэрия Казани: достраивать второй ЖК «МЧС» могут начать в августе 2019 года
Обманутые дольщики второго дома казанского ЖК «МЧС», которых власти заверили о решении их вопроса, долгое время оставались в неведении. Вроде чиновники согласились передать подрядчику землю, в счет которой он достроит дом, а по факту все превратилось в бюрократическую волокиту – документы о передаче участка по различным причинам не были подписаны.
Отчаявшиеся люди в итоге решили поселиться в палатках около стройки своего дома.
Накануне этот городок посетил зам руководителя Исполкома Казани Искандер Гиниятуллин. Он, наконец, сообщил обманутым дольщикам, что управлением капитального строительства и реконструкции города и подрядчик все же подписали нужные документы, и стройку могут начать уже с 1 августа. Вот только осталось получить подпись президента Татарстана Рустама Минниханова.
Напомним, глава республики сейчас находится в очередном отпуске и будет на рабочем месте лишь 3 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU
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