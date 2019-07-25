В Набережных Челнах на территории торгового центра была обнаружена свалка ртутных ламп
Виновный найден и теперь должен все убрать
Фото: Минэкологии Татарстана
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Житель Набережных Челнов заметил свалку ртутных ламп на территории одного из местных торговых центров. Соответствующее фото он направил в Минэкологии Татарстана.
Сотрудники Прикамского территориального управления ведомства выехали на место и убедились, что свалка действительно существует.
Нашли и того, кто ее организовал. На виновного был составлен протокол за действия, которые повлекли причинение вреда здоровью людей или окружающей среде.
В скором времени он должен устранить свалку.
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ИСТОЧНИК KP.RU